Beim Wiener Neustädter SC, Theresienfeld, Ortmann, Eggendorf, Piesting und dem Club 83 machte sich der gebürtige Bayer Christian Aflenzer einen Namen als Spieler(-trainer) in der lokalen Kickerszene. Doch nicht nur als Fußballer ist der mittlerweile 48-Jährige bekannt, sondern auch als Fitnesscoach, betreibt seit 15 Jahren ein Fitnessstudio in der Wiener Neustädter Innenstadt. Seine Berufssparte wird von der Coronakrise mit am heftigsten getroffen. "Die Folgen werden schon gravierend sein", macht sich "Afi" keine Illusionen. "Es ist aber ein Unterschied, ob ich ein, drei oder gar mehrere Monate nicht aufsperren kann", weiß Aflenzer im Gegensatz zu anderen Branchen noch nicht, wann er wieder öffnen darf.

Positives Denken ist wichtig

Die Fixkosten laufen jedenfalls weiter. Auch Stundungen müssen irgendwann einmal beglichen werden, unterstreicht Aflenzer, der glaubt, dass die öffentliche Hand Unternehmer sicher unterstützen wird, aber: "Alles zu übernehmen, wie manche hoffen oder glauben, wird nicht passieren und ist auch gar nicht möglich. Es ist halt eine neue Situation", ist Aflenzer bewusst, dass weder Unternehmer noch Bundesregierung in der Coronakrise in die Glaskugel blicken können. Dennoch will der Familienvater positiv bleiben.

Die Familie als wichtige Kraftquelle

Privat ist er nach eigenen Angaben "am Boden geblieben", braucht nicht viel um glücklich zu sein. Aflenzer genießt die Zeit mit der Familie. "Sie gibt mir Power und Freude. Insofern sehe ich die Zeit, als Energie tanken 'dahoam'." Zu seinen Kunden hält er natürlich auch im Homeoffice Kontakt via Textnachrichten oder in Telefonaten. Seinen Kundenstamm hegt der Fitnesscoach auch in diesen schwierigen Zeiten und er vertraut seinen Kunden auch, dass sie ihm die Treue halten: "Ich bin jetzt 15 Jahre da und habe hart für alles gearbeitet und aufgebaut. Die Kunden verstehen, dass wir jetzt geschlossen haben, weil die Gesundheit der Menschen über allem steht."

Internet-Angebot kritisch betrachten

Derzeit gibt es im Internet ja endlose kostenlose Angebote, um sich in den eigenen vier Wänden in Form zu halten. Aflenzer mahnt hierbei aber zur Vorsicht, weil "Irgendwelche Übungen, die man im Internet sieht, müssen nicht gut für alle sein und werden eh zu meist zu intensiv und falsch auch noch gemacht." Seinen Kunden rät Aflenzer daher sich moderat im Freien zu bewegen und dann unter Aufsicht und Führung erst wieder im Studio loszulegen. "Ich bin kein Freund von drei, vier Übungen, bei denen sich viele wichtig machen im Internet, ohne den jeweiligen zu kennen." Man soll einfach licht in Bewegung bleiben. Alles extreme ist einfach nicht gut und bewirkt eher gegenteiliges", gibt Aflenzer zu bedenken.