Sollenauer erklomm 3.747 Mal den Gipfel

Ob Großglockner, Montblanc, Kilimanjaro, Heiliger Berg Athos oder der Aconcagua in Südafrika: Gerhard Bollauf hat sie alle bereits bestiegen. Sämtliche Touren von 1962 bis 2022 hat er akribisch genau in unzähligen Tourenbüchern dokumentiert. Was seit 2012 elektronisch (mit einem Garmin-Gerät) aufgezeichnet worden ist, wurde davor mit Hüttenstempel und Datum im Tourenbuch verewigt. Das Ergebnis daraus ist rekordverdächtig: So hat Gerhard Bollauf in den Jahren von 1962 bis 2022 insgesamt 3.747 Bergtouren unternommen, 2.402.331 Höhenmeter überwunden, eine Gehzeit von 11.187,77 Stunden und eine Distanz von 41.619,74 Kilometern erreicht.

Begonnen hat alles in der Kindheit von Bollauf, als die neunköpfige Familie über den Alpenverein die „Berndorfer Hütte“ auf dem Hohen Mandling gepachtet hat. Die Geschwister mussten jeden Tag fünf Kilometer bergab nach Pernitz gehen, um dort die Schule besuchen zu können. Dafür brauchten die Kinder etwa eineinhalb Stunden und mussten dabei 500 Höhenmeter überwinden. Bereits damals, als siebenjähriger Bursche hat Bollauf die Leidenschaft zum Wandern und Bergsteigen entdeckt. „Das ist mir bis heute geblieben“, sagt der 68-Jährige.

Die Julischen und Steiner Alpen (Slowenien) hat der zweifache Vater komplett bestiegen, bereits 22 Mal einen 4.000er. Alleine im Jahr 2022 unternahm er 107 Bergtouren.

Gerhard Bollauf mit seiner Chronik. Foto: NÖN/Damböck, Doris Damböck

Das schönste Erlebnis war für den passionierten Bergsteiger das Matterhorn in der Schweiz 1999. „Das ist einer der schönsten Berge auf der Erde und es war auch aufgrund des herrlichen Wetters eine schöne Tour“, erklärt Bollauf und erzählt gleich darauf von seiner schrecklichsten Tour. 1998 sei er in Slowenien gewesen. Als er auf dem Gipfel ankam, fing es zu gewittern an. „Die Felsen waren so stark elektrisch aufgeladen, dass sie zu Funken anfingen“, erinnert er sich an den Tag. Er habe sich sofort an den Abstieg gemacht und in einer Mulde zusammengekauert, bis das Schlimmste vorüber war. „Da dachte ich nur, jetzt aber nichts wie weg von hier. Ich habe wirklich viel Glück gehabt.“ Es sei für jeden Bergsteiger wichtig, sich selbst und seine Leistungsfähigkeit gut einschätzen zu können.

Bollauf hat noch einige Pläne für die Zukunft. Unter anderem möchte er sich Nepal anschauen und den Ruwenzori in Ostafrika. Im kommenden Jahr steht noch die Schweiz auf dem Tourenplan. Für den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, fühlt sich Bollauf mit 68 Jahren schon zu alt. „Die Sicherheit geht vor“, sagt er, außerdem sei das auch immer eine Kostenfrage. Mit jährlichen Kosten von etwa 20.000 Euro ist Bergsteigen zwar kein billiges Hobby, aber dafür ein wunderschönes.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.