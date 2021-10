Nextbike: Neue Station im Musikantenviertel in Betrieb

Das Nextbike-Netz wurde weiter ausgebaut und eine Lücke geschlossen: Die Leihräder kann man nun auch bei einer Station bei der Robert Stolz-Siedlung im Musikantenviertel ausborgen. Der Standort befindet sich an der Ecke Lazarettgasse und Johann-Wilhelm-Ganglbergergasse.

Praktisch: Nur wenige Schritte entfernt ist eine Bushaltestelle der Linie 4, der Umstieg vom Drahtesel auf den öffentlichen Verkehr ist hier also besonders leicht möglich.

Die Stadt ist nunmehr seit zehn Jahren Standort für das Nextbike-Angebot. Im Stadtgebiet gibt es aktuell 15 Stationen, dazu kommen zwei in Katzelsdorf. Laut Plänen der Stadt soll jedes Jahr zumindest eine neue Nextbike-Station in Betrieb genommen werden.