Seit knapp drei Jahrzehnten ist die Leobersdorferin Andrea Tamchina in der Gastronomie-Branche tätig, sie führt seit sieben Jahren das „Bistro Laborie“ im Technologie- und Forschungszentrum und bietet Catering für Veranstaltungen an.

In wenigen Wochen wird sich für Tamchina nun ein Traum erfüllen, wie sie im Gespräch mit der NÖN sagt: „Das Tscherte“, das neue Lokal bei den Kasematten in Wr. Neustadt. „Ich habe schon verschiedene Bereiche ausprobiert: Kaffeehaus, Konditorei, Restaurant – jetzt geht für mich ein langjähriger Wunsch in Erfüllung, das ist das, was ich immer machen wollte“. Und zwar: Ein Altwiener Kaffeehaus. „Es wird Kaffee-Spezialitäten geben, mehrere Frühstücksangebote, auch einen Mittagsteller und im Sommer natürlich Eis.“

Das Konzept in den Kasematten habe sie sofort überzeugt: „Der moderne Teil mit dem alten Gebäude, diese Kombination hat mich sehr begeistert. Wenn ich nicht das Gefühl hätte, dort etwas Tolles daraus machen zu können, würde ich es auch nicht machen“. Vorerst ist der Vertrag auf die Dauer der Landesausstellung befristet, „mit der Hoffnung, dass daraus eine langfristige Geschichte wird“, so Tamchina.

Wichtig ist ihr der Fokus auf regionale Produkte: „Als Leobersdorferin möchte ich das Triestingtal nach Wiener Neustadt holen, der Wein wird daher aus meiner Heimatgemeinde Leobersdorf sein – das Bier kommt aber vom Schwarzbräu in Krumbach“.