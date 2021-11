BC La Palma holt 3 Medaillen bei der Poolbillard-ÖM

Die diesjährigen Österr. Staatsmeisterschaften wurden am Messegelände in Ried im Innkreis ausgetragen, wo der ÖPBV in der "Keine Sorgen"-Arena einen Spielbereich mit 16 Tischen auf die Beine stellte. Für Niederösterreich gingen 2 Spieler in der Kat. Allg.Klasse und 4 Spieler in der Kat. Senioren vom BC La Palma an den Start.

In der Allg.Klasse musste sich Stark M. im Halbfinale knapp 6:7 geschlagen geben und holte sich somit die Bronze-Medaille in der Disziplin 8-Ball.

Bei den Senioren holte sich Radakovits T. mit Silber im 10-Ball und Bronze im 14/1 gleich zwei Medaillen.