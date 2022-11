Böller statt Süßes oder Saures: Halloween in Felixdorf

Nachdem bereits seit Anfang September die Anrainer in Felixdorf von mehreren Kindern und Jugendlichen mit Böllern teilweise regelrecht terrorisiert wurden, war es nach dem Ergreifen eines Hobby-Pyrotechnikers durch die Polizei in den letzten Tagen ein wenig ruhiger geworden. Doch wie sich herausstellte war es lediglich die Ruhe vor dem Sturm. Denn der Halloween-Abend erinnerte eher an eine Silvesternacht, als an den Abend vor Allerheiligen, wo viele Menschen ihrer lieben Verstorbenen gedenken.

Süßes oder Saures! Vor Corona zogen zu Halloween noch als Hexen verkleidete Kinder von Tür zu Tür und fragten nach Süßigkeiten. Und eigentlich hätte es heuer endlich wieder ein unbeschwerter Abend für die Kleinen sein können, wären da nicht bereits am Nachmittag Jugendliche durch die Straßen gezogen und hätten Böller gezündet.

Ca. ein Duzend Burschen zwischen 10 & 12 Jahren, teilweise mit Schals vermummt, trieb es dann ab Einsetzen der Dunkelheit auf die Spitze. Ein Böller nach dem anderen wurde am Waldspielplatz, auf der Had und rund um die Au gezündet. Aber auch in den Straßen direkt vor den Häusern wurden geschossen. Mehrere Anrainer informierten verzweifelt die Polizei, denn nicht nur die Haustiere wurden in Angst & Schrecken versetzt. Die Knallerei ging jedoch trotzdem bis in die späten Abendstunden hinein.

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern und Silvesterknallern ist kein Kavaliersdelikt. Es ist im Ortsgebiet ganzjährig verboten und kann zur Anzeige gebracht werden. Damit diese unnötige Lärmbelästigung und Umweltverschmutzung ein Ende hat, sollten die Anrainer tätig werden und die Polizei rufen.

