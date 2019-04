Der diesjährige NÖ-Mannschaftscup fand in der Landeshauptstadt St. Pölten beim PBC Top Pool statt. Der BC La Palma Wiener Neustadt war mit zwei Mannschaften am Start. Die Vorrunde wurde in Gruppen gespielt, in der sich La Palma 1 (Ederl Ch., Ederl Ch. jun., Radakovits T., Stark M.) ohne Spielverlust für die Finalrunde qualifizierte. La Palma 2 (Bohrn R., Hajek G., Holzer D., Nicke J.) verpasste den Einzug und erreichte den 9. Platz. Auch in der Finalrunde blieb La Palma 1 mit Siegen über Billardfreunde Baden 1 (5:2) und BC Traisenpark 3 (5:2) ungeschlagen und zog somit ins Finale ein. In einem spannenden Finale gegen BSV Leonhofen musste La Palma 1 beim Stand von 4:4 ins Ent-scheidungsspiel, welches sie für sich entscheiden konnten und somit den Turniersieg holen konnten.

3. Platz: UBC Horn und 4. Platz: BC Traisenpark 3