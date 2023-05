Der Mai ist Krimi-Monat in der Neustädter Bibliothek im Zentrum

Unter dem Motto „Spannend, blutig & heiter“ stehen diesen Monat jeden Dienstag um 19 Uhr Krimilesungen am Programm der Bibliothek im Zentrum.

Den Anfang machen heute, Dienstag, 2. Mai, Norbert Ruhrhofer & Elisa Wigand mit „Mordsradau in Bad Vöslau“.

Am 9. Mai geht es mit „Diene Wahrheit ist der Tod“ von Andrea A. Walter weiter. Es geht um eine Alleinerbin eines Weingutes in der Wachau, die mit rätselhaften Vorgängen konfrontiert wird.

Andreas Gruber liest am 16. Mai Foto: zVg, oliver topf

Weiter geht es mit einer Lesung am 16. Mai von Andreas Gruber aus seinem Krimi „Todesdrache“. BKA-Profiler Maarten S. Sneijder ist bei seinem letzten Einsatz nur knapp dem Tod entronnen und hat fast sein gesamtes Team verloren. Darunter auch seine Kollegin Sabine Nemez. Da ergibt sich ein Hinweis, dass sie noch am Leben sein könnte....

Barbara Smrzka liest am 23. Mai aus ihrem Roman „Perle vom Wienerwald“ wo es um einen Mord in einer Gärtnerei geht, den die Besitzerin unbedingt aufklären will.

Den Abschluss des Krimimonats bildet die Lesung am 30. Mai von Martina Parker aus ihrem Buch „Aufblattelt“, wo es um blutige Ereignisse bei einer Grafenhochzeit im Burgenland geht. Der Eintritt zu allen Lesungen ist frei.

