Auslandsstipendium für Lehrling: Von Bad Erlach nach Gran Canaria

Rund 170 Mitarbeiter aus 19 Nationen sind in Hotel, Therme & Spa täglich um das Wohl der Gäste bemüht, deshalb wird besonderes Augenmerk auf berufliche Weiterbildung und die Qualifikation der Mitarbeiter gelegt. Um die Erwartungen der nationalen und internationalen Gäste erfüllen zu können, liegt der Fokus seit vielen Jahren auf der Lehrlingsausbildung. Die Teilnahme an länderübergreifenden Projekten steigert die Motivation der Lehrlinge, fördert selbständiges Arbeiten und die Teamfähigkeit. Erfahrungen können ausgetauscht, und die Vielfalt der europäischen Kulturen und Lebensweisen im Rahmen eines Auslandseinsatzes nähergebracht werden.

Küchenchef Michael Suttner mit Lehrling Manuel Ungersböck Foto: Linsberg Asia

„Wir sind sehr stolz, dass unser Lehrling für das Auslandsstipendium nominiert wurde. Die Jugendlichen kommen mit neuen Kenntnissen und als gestärkte Persönlichkeiten in den Betrieb zurück“, betont Andrea Jandrisevits vom Personalmanagement & der Lehrlingsausbildung.

Das Projekt „Let's Walz" wird von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Arbeiterkammer Niederösterreich initiiert. Manuel Ungersböck, Gastronomiefachmann im 3. Lehrjahr, trat nun sein Praktikum in Las Palmas, Gran Canaria an. Unter dem Motto „Tausche Kochhut gegen Sonnenhut“ wurde er vom Küchenchef Michael Suttner verabschiedet. Neben dem Arbeitseinsatz in einem Hotel, stehen ein Sprachkurs sowie Ausflüge am Programm.

„Für unsere Lehrlinge ist ein Auslandseinsatz ein Abenteuer und eine besondere Erfahrung. Im Betrieb profitieren wir, weil sich die Mitarbeiter wieder sehr motiviert einbringen und durch die Zusammenarbeit in internationalen Teams die sozialen Kompetenzen verbessert werden“, sagt Küchenchef Michael Suttner.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.