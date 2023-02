Fasching: Die Narren rüsten sich für ihren Umzug

Nach zweijähriger Corona-Pause findet am Faschingssonntag, dem 19. Februar (14 Uhr), endlich wieder der traditionelle Faschingsumzug in Lichtenwörth statt. Schon zum 158. Mal dürfen sich die Besucher auf ein unvergessliches Event freuen. 25 Wägen und 20 Fußgruppen werden zwischen 14 und 17 Uhr durch die Straßen ziehen. „Zwei Jahre Pause sind lange genug. Jetzt sind wir froh, dass es den Umzug wieder gibt. Die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß“, sagt Lukas Pauer, Obmann des Burschenklubs Lichtenwörth. Die Themen dürfen sich alle Teilnehmer selbst überlegen. Den Anfang wird ein Anhänger mit elf Prinzessinnen bilden. Nach Ende des Umzugs gehen die Feierlichkeiten dann wie üblich mit Live-Musik und Discozelt weiter. Auch ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag kann es kaum mehr erwarten: „Der ganze Ort spricht darüber, die Vorfreude ist natürlich riesig.“

Zillingdorfer ziehen am Dienstag nach

Nur zwei Tage später, am Faschingsdienstag (21. Februar, 14 Uhr), ziehen die Narren auch durch Zillingdorf. „Was als kleiner Umzug für die Dorfbevölkerung begonnen hatte, ist mittlerweile zu einem der größten Faschingsveranstaltungen in ganz Niederösterreich herangewachsen und weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt“, so Burschenvereins-Obmann Lukas Hammer. Bisher haben sich um die 18 Wägen und sechs Fußgruppen angemeldet.

Seit 1946 wurde der Faschingsumzug jährlich (oftmals trotz eisiger Kälte und Schnee) abgehalten. Nach dem Umzug führen Prinz Karneval und seine Prinzessinnen den Einzug in die Festhalle an. Danach wird der Faschingsausklang mit einer Riesen-Gschnas-Party gefeiert, die mit dem offiziellen Ende des Faschings um Punkt Mitternacht endet.

