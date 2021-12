Beratungsstelle Wr. Neustadt: Wenn Mama oder Papa Krebs hat

Erkrankt ein Elternteil an Krebs, belastet dies auch die Kinder. In den Beratungsstellen der Östereichischen Krebshilfe Niederösterreich wird immer die ganze Familie betreut – gemeinsam: Das heißt, dass Mädchen und Buben nicht von ihren erkrankten Müttern oder Vätern getrennt werden.

„Es ist wichtig zu transportieren, dass alles mit und vor den Eltern besprochen werden kann und darf. Kinder stellen gerne Fragen und wollen informiert sein. Altersentsprechend, aber ehrlich zu sein, ist die Herausforderung“, sagt Psychoonkologin Gabriela Mausser, die die Beratungsstelle in Wiener Neustadt leitet.

Kinder gehen mit einer Erkrankung ihrer Eltern ganz unterschiedlich um: Manche von ihnen ziehen sich zurück, erbringen schlechte Leistungen in der Schule oder verhalten sich aggressiv gegenüber dem erkrankten Elternteil.

In Form von psychoonkologischen Beratungen und Betreuungen bietet die „Österreichische Krebshilfe Niederösterreich“ hier eine kostenlose Unterstützung an. „Manchmal ist es mit professioneller Begleitung einfacher, gut ins Gespräch zu kommen und die gestockte Kommunikation wieder in Fluss zu bringen“, so Mausser. Gut funktioniere dies erfahrungsgemäß mit Klienten, die Kinder zwischen Volksschulalter und Volljährigkeit mitbringen.

Betreut werden die Familien kostenlos – und so lange, wie es die Familie für notwendig und hilfreich erachtet. Braucht es mehr als die Unterstützung der Krebshilfe, greift das Team des gemeinnützigen Vereins auf sein umfangreiches Netzwerk zurück: „Manche unserer Familien vernetzen wir in andere Institutionen, wo gezielte Therapie mit Kindern gemacht wird. Das ist für alle sehr fruchtbringend“, so Sibylle Rasinger, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe Niederösterreich.