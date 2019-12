Dass Spielen mehr Facetten hat, als Kinder zu unterhalten, zeigt sich in der „Ich bin ich“-Spielgruppe des Hilfswerkes. Hier kommen Eltern mit ihren Kindern, die Aufmerksamkeits- oder Wahrnehmungsstörungen, Entwicklungsverzögerungen oder auch körperliche Behinderungen haben, zusammen, um sich auszutauschen. Die verantwortliche Gesundheitspsychologin Brigitte Koubsky erklärt, warum eine solche Gruppe notwendig ist: „Viele können nicht in eine normale Spielgruppe gehen, da dort ganz andere Themen besprochen werden.“

Gemeinsame Zeit abseits der Therapien

„Normale“ Gruppen wären also oft nicht wirklich aufbauend, „bei uns tauschen sich Eltern aus, die ähnliche Probleme und Schwierigkeiten haben.“ Das Ziel sei es außerdem, eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen, abseits der oftmaligen Therapietermine. „Sowohl Eltern als auch Kinder sollen durchschnaufen und sich frei bewegen können“, sagt Koubsky.

zVg, Brandstätter Brigitte Koubsky leitet die Spielgruppe seit sieben Jahren.

Am Programm stehen vor allem Spiele aus der sensorischen Integration, die alle Sinne ansprechen sollen. Das sei vor allem für Kinder mit Wahrnehmungsstörungen wichtig, da diese beispielsweise Geräusche schlechter filtern können oder der Gleichgewichtssinn nicht so gut ausgebildet sei. Daneben wird auch gebastelt, gebacken und musiziert. „Zum Abschluss setzen wir uns immer gemeinsam an den Tisch, jausnen und singen das Abschlusslied“, schildert Koubsky den Ablauf.

Das wöchentliche Angebot besteht für zwei Altersgruppen: Kinder von Geburt an bis zum Kindergarteneintritt sind in der ersten Gruppe, alle Kinder, die sich bereits im Kindergarten befinden, treffen sich in der zweiten Gruppe – in jeder Gruppe sind zur Zeit vier bis fünf Kinder.

Austausch der Eltern als wichtige Komponente

Katharina Danek besucht seit einigen Wochen die Spielgruppe der Jüngeren mit ihrem zweijährigen Sohn Tobias und schätzt vor allem, dass er hier unter andere Kinder kommt. „Ich sehe, dass es ihm gefällt, mit anderen Kindern zu spielen“, sagt Danek, deren Sohn eine Frühgeburt war und eine leichte Entwicklungsverzögerung hat. Auch der Austausch mit anderen Eltern sei wertvoll, man stelle sich gegenseitig öfter Fragen.

Eine Besonderheit der Spielgruppe ist auch, dass das Angebot durch die Förderung von „Licht ins Dunkel“ für die Familien kostenlos ist. „Oft müssen viele Therapien aus eigener Tasche bezahlt werden, da die Krankenscheinplätze zu knapp kalkuliert sind“, sagt Koubsky, „da ist ein kostenloses Angebot natürlich ein Lichtblick.“ Denn Eltern würden immer das Beste für ihre Kinder wollen, die verschiedensten Therapien hätten aber alle ihren Preis.