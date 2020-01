Mit dem Dreiakter „Hals und Rohrbruch“ bringt die katholische Jugend Lichtenegg auch heuer wieder eine Komödie zur Aufführung.

Und wie so oft geht es dabei um Familienzwistigkeiten: Zumindest an seinem Geburtstag sollte er doch ein gewisses Mitspracherecht haben, findet Helmut Rohrbach (gespielt von Christoph Sanz). Seine Frau Anna (Johanna Stangl) ist da allerdings ganz anderer Ansicht.

Die resolute Dame legt sehr viel Wert auf Status und Etikette, regiert das Hauspersonal in ihrer Villa mit eiserner Hand und am liebsten hätte sie auch, was das Liebesleben ihres Sohnes David (Reinhart Sanz) angeht, das Sagen. Als dann nichts mehr nach Plan läuft, ist es gut, dass Helmuts Schwester Helga (Nadine Pürrer) die Lage offenbar im Griff hat und dafür sorgt, dass die Polizei keinen unbegründeten Verdacht schöpft, wo es doch die Polizistin Eva (Selina Aigner) ohnehin auf die Rohrbachs abgesehen hat, da sie vor vielen Jahren selbst mit Helmut verheiratet war.

Christine (Julia Schrammel), die als Davids Freundin neu in der Familie Rohrbach und mit den Angelegenheiten noch nicht ganz vertraut ist, traut der Sache ebenfalls nicht. Sie versucht auf ihre Weise, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Zu allem Überdruss kommt da auch noch das Handwerkerpärchen Andreas und Claudia (Bernhard und Lisa Zitterbayer) ins Spiel, das selbst ein Familiengeheimnis zu hüten scheint. Gespielt wird fünf Mal (siehe Info-Box).