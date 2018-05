Magdalena Laschober wurde in der Vorwoche zur vierten Niederösterreichischen Milchkönigin gekrönt.

Bereits vor sechs Jahren, als die erste Milchkönigin gekrönt wurde, habe sie davon gehört. Vor vier Jahren habe es sie schon gereizt mitzumachen, vor zwei Jahren hatte sie sogar schon die Bewerbung geschrieben – und heuer „hab‘ ich mir gedacht, das ist meine letzte Chance“, so die sympathische Lichteneggerin.

"Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Produkt"

Laschober ist mit ihren drei Geschwistern am elterlichen Bauernhof, einen Milchviehbetrieb, in Feichten aufgewachsen und hat dort schon früh die Bedeutung von Milch kennengelernt. Aber auch der Kontakt zu Betrieben wie dem Eis-Greissler und dem Ziegenhof Mandl hätten ihr gezeigt, dass sie gut Werbung für Milchprodukte machen kann. „Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Produkt“, erklärt die neue Milchkönigin, die für die nächsten zwei Jahre als Botschafterin für Milch in ganz Niederösterreich bei Terminen und Veranstaltungen unterwegs sein wird. Dabei will sie nicht nur die Milchwirtschaft repräsentieren, sondern auch die Konsumenten davon überzeugen, wieder vermehrt auf das Naturprodukt Milch zurückzugreifen.

Sie meint: „Der Bereich alltäglicher Lebensmittel wird oft zu sehr unterschätzt.“ Durch ihre neue Aufgabe möchte sie dem gegenwirken und auf die Natürlichkeit des Produktes hinweisen. Die 22-Jährige, die das Francisco Josephinum in Wieselburg mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Biertechnologie besucht hat, studiert aktuell am FH-Campus Wieselburg Projektmarketing und Produkmanagement. In Zukunft wird sie beruflich für die regionale Kulinarik des Mostviertels im Einsatz sein. Übrigens: Um eine Milchhoheit in Niederösterreich zu werden, muss man sich bei der Landwirtschaftskammer bewerben, wo auch Nominierungen über Formulare angenommen werden. Die nächsten Milchhoheiten werden in zwei Jahren gekrönt.