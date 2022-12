Lokalaugenschein in Nepal: Gesehen, wie Hilfe wirkt

Werbung

Am 29. Oktober war Gastwirt Franz Neumüller als Vertreter der Nepalhilfe Lichtenegg nach Nepal geflogen, um an Eröffnungen und Besichtigung von Schulen teilzunehmen. Jetzt steht der Gastronom um viele Erfahrungen reicher wieder zu Hause hinter der Theke und bedient seine Gäste. Der Bau dieser Gebäude war von der Nepalhilfe finanziert worden. Nach der Zerstörung oder Beschädigung der Gebäude durch ein schweres Erdbeben im Jahr 2015 hatte man sie in den letzten Jahren neuerlich errichtet oder saniert.

Vier Tage lang reisten Franz Neumüller und Begleiterin Birgit Peuker nach ihrer Ankunft in Nepal von Schule zu Schule – unter anderem der „Lichtenegg-Schule“ – sowie zu einem Lehrerwohnhaus, um an Eröffnungen und Besichtigungen teilzunehmen.

Für die Gäste war dieser Empfang ein unvergessliches Erlebnis: „Sie haben uns mit Blumenkränzen zugehängt, dass wir gar nichts mehr gesehen haben.“ Eine 19-tägige Trekkingtour - unter anderem am Kala Patthar im Südosten Nepals - bildete den Abschluss der Reise.

