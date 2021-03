Insgesamt neun Hektar Grund wird die Gemeinde Lichtenwörth für Betriebsansiedelungen bzw. Ausbauten im Gewerbegebiet veräußern. Eigentümer Ankerbrot investiert rund 30 Millionen Euro in die Erweiterung der Linauer Backstube: Bis Ende 2023 soll das Produktionsvolumen am Standort verdoppelt werden, rund 100 bis 120 neue Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen.

Die auf wassertechnische Anlagen spezialisierte GWT wird in den kommenden Jahren einen Teil der Unternehmensgruppe von Leobersdorf nach Lichtenwörth umziehen. Im Endausbau sollen dann 250 Arbeitsplätze der GWT am Standort Lichtenwörth, der Heimatgemeinde von GWT-Grüner Johann Gergela, geschaffen werden.

"Die Gemeindekassa freut sich nachhaltig, das sind für uns wunderbare Nachrichten, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen", so Bürgermeister Manuel Zusag (ÖVP). Zusätzlich zu Linauer und GWT planen laut dem Ortschef auch eine Kran- und eine Estrichfirma, sich im Gewerbegebiet anzusiedeln. In Summe würde man so 500 zusätzliche Arbeitsplätze in die Gemeinde bringen.

