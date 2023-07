Ausbau der Kinderbetreuung Schlüssel zu mehr Vollzeit-Beschäftigungen

Die Gemeinde hat das Angebot für die Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren kräftig ausgebaut: Die Krippe für die Unter-3-Jährigen wurde eröffnet, in einem Kindergarten ist von 7 bis 18 Uhr geöffnet, im anderen von 6:45 bis 18 Uhr. Und in den Sommerferien gibt es nur eine Schließwoche. Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht ist Lichtenwörth damit eine Vorbild-Gemeinde, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter des AMS Wiener Neustadt.

Jede zweite Frau in Stadt und Bezirk, die arbeitet, geht einer Teilzeit-Beschäftigung nach. „Der Wunsch, nur Teilzeit zu arbeiten, steigt seit Jahren“, weiß Kücükyasar. 43 Prozent der arbeitslosen Frauen (2017: 31) und vier Prozent der Männer (1) sind aktuell auf der Suche nach einer Teilzeit-Arbeit. „Die Gründe für die Teilzeitarbeit bei Frauen sind sehr häufig Kinderbetreuung oder Altenpflege, familiäre Unterstützung oder häusliche Pflege“, sagt Kücükyasar. Durch den Arbeitskräftemangel sei die Situation am Arbeitsmarkt „sehr angespannt“, so der AMS-Chef: „Für viele Betriebe wird es deutlich schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Durch den steigenden Anteil teilzeitbeschäftigter Menschen spannt sich die Situation zusätzlich an.“

Die größte Hebelwirkung für Stundenerhöhungen sieht Kücükyasar bei der Kinderbetreuung, „idealerweise ganztags und auch in den Ferien“ – so, wie es Lichtenwörth vormache.

„Wir richten uns bei den Zeiten im Kindergarten nach dem Bedarf der Eltern, ab drei Kindern wird aufgesperrt“, sagt Bürgermeister Manuel Zusag (ÖVP). Die Eltern wissen das zu schätzen, sagt er: „Das Angebot wird sehr gut angenommen.“