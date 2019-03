Insgesamt 30 Leinwandbilder sollen zukünftig die Wände des Gemeindeamts in Lichtenwörth schmücken. Unter dem Namen „Erlebbares Lichtenwörth“ präsentiert Franz Baldauf, Fotograf aus Lichtenwörth, seine Bilderserie mit einzigartigen Blickwinkeln aus der Gemeinde. „Wir haben aus insgesamt 100 Bildern eine Galerie zusammengestellt, welche eine Zeitreise von der Vergangenheit bis zur Gegenwart darstellen soll“, sagt SPÖ-Bürgermeister Harald Richter.

Neben Motiven wie dem Leithabecken und der drei Meter langen Abbildung des Mühlfeldes in Lichtenwörth wird vor allem die Nadelburg, das Herzstück der Gemeinde, im Mittelpunkt der Ausstellung stehen.

Präsentation am 16. März

„Die Nadelburg hat eine unheimlich lange Geschichte und war zu Zeiten von Maria Theresia ein zentraler Produktionsort sowie ein geschlossenes Ghetto für die damaligen Arbeiter. Ich habe die Nadelburg aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und möchte so eine Zeitreise in die Vergangenheit schaffen“, sagt Baldauf.

Die in Schwarz-Weiß gehaltenen Bilder sind in Größe und Motivdarstellung so gestaltet, dass die Raumsymmetrie des Gemeindeamts hervorgehoben wird. Auf die Gäste der Ausstellung warten Perspektiven aus Lichtenwörth, die selbst Einheimische auf diese Art und Weise nicht kennen. Unter anderem der Blick auf die Ortspfarrkirche, in deren Hintergrund der Schneeberg zu sehen ist.

Am 16. März werden die Aufnahmen im Gemeindeamt öffentlich präsentiert.