Harald Richter muss vor den Richter: Am 7. Juni (Schwurgerichtssal, von 9.30 bis 18 Uhr) steht der ehemalige SPÖ-Bürgermeister der Gemeinde Lichtenwörth vor Gericht und muss sich dort wegen „Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung“ verantworten. Darauf stehen bis zu viereinhalb Jahre Haft. Im Mittelpunkt der Anklage stehen Vorgänge rund um den neuen Sportplatz, der in den letzten Jahren auch immer wieder für politischen Sprengstoff sorgte. In Richters Amtszeit wurden von der Opposition immer Ungereimtheiten kritisiert, sogar Gemeinderatssitzungen platzten deswegen – die NÖN hatte mehrmals berichtet. Gewaltig ist auch die Kostenexplosion: War anfangs noch von rund 600.000 Euro die Rede, kostete der Sportplatz der Gemeinde Lichtenwörth im Endeffekt 2,3 Millionen Euro.

Die Vorgänge um den Sportplatz in Lichtenwörth stehen im Zentrum der Anklage. Veraszto, Veraszto

In der Anklage geht es sowohl um die Kostenexplosion und fehlende Kalkulationen, als auch im speziellen um die teure Verlegung des Rollrasens (2019), für die es keinen Gemeinderatsbeschluss gibt.

Anwalt Erich Schillhammer: „Werden Unschuld beweisen.“ Baldauf, Baldauf

Harald Richter konnte von der NÖN erreicht werden, wollte die Causa aber nicht kommentieren und verwies auf seinen Anwalt Ernst Schillhammer. Der meinte auf NÖN-Anfrage kurz und knapp: „Inhaltlich werden wir keine Stellungnahme abgeben. Harald Richter ist unschuldig und das werden wir in der Hauptverhandlung beweisen.“

Die Ungereimtheiten waren durch eine anonyme Anzeige an die Staatsanwaltschaft im Sommer des Vorjahres ans Licht gekommen, die NÖN hatte exklusiv berichtet.