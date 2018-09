Kommendes Wochenende, von 7. bis 9. September, gibt es für die Feuerwehr Lichtenwörth nicht nur einen Anlass zur Freude: Das Fest der Florianis steht heuer ganz im Zeichen von 140 Jahre Feuerwehr, aber auch das zehnjährige Bestehen der Jugendgruppe wird gefeiert. Anlässlich der zwei Jubiläen wird es auch Besuch aus Deutschland geben: Die Kameraden aus Salzbergen, mit denen die Florianis aus Lichtenwörth seit 48 Jahren eine Partnerschaft pflegen, werden anreisen.

Die Partnerfeuerwehr wird am Freitag im Gemeindeamt empfangen, bis es dann um 18 Uhr zu den Nasswettkämpfen geht. Anschließend folgt der Fackelzug um 19.30 Uhr und die musikalische Unterhaltung durch die Gruppe „Picasso“ um 20.30 Uhr. Am Samstag präsentieren die Florianis den deutschen Kameraden die Region. Ausflüge in das Piestingtal und die Bucklige Welt sind geplant. In der Genossenschaftshalle beginnt circa ab 19 Uhr der Festbetrieb, der um 20.30 Uhr mit dem Konzert „Der Grafen“ seinen Höhepunkt finden soll. Am Sonntag wird um 10 Uhr die Feldmesse gefeiert. Anschließend folgt ein Frühschoppen mit dem Musikverein Lutunwerde. Ab 14 Uhr bietet das Feuerwehrfest einen Kindernachmittag an und für den musikalischen Ausklang werden sich die „Saustoiriegel Buam“ kümmern.