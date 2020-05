Seit einigen Jahren singt WIR-Gemeinderätin Viktoria Weiß unter ihrem Kürzel „Viki Weiß“ auf Hochzeiten, Firmenfeiern oder Taufen. Jetzt hat sie sich an ihren ersten eigenen Song gewagt: Mit „Abheb’n und Schweb’n“ veröffentlichte die 20-Jährige vergangenen Freitag eine Pop-Ballade.

Das dazugehörige Video wurde bei der Lichtenwörther Kapelle gedreht und ist auf YouTube abrufbar. „Ein großes Thema des Stückes ist, dass im Leben nicht alles so läuft, wie man es sich wünscht und es trotzdem weitergeht. Dass auch niemand Schuld an etwas trägt und dass Ehrlichkeit zu sich selbst ein richtiger Weg sein kann“, so Weiß, die auch von ihren Wiener Studienkollegen ermutigt worden ist, ihre eigene Musik zu schreiben. Weiß studiert an der Universität für Musik und darstellende Kunst und die Musik war schon immer ein großer Teil ihres Lebens: „Lieder selbst zu schreiben, war anfangs nicht denkbar, aber es hilft mir, Ereignisse aus meinem Leben zusammenzufassen und zu verarbeiten.“ Und wenn Viki Weiß singt, dann im Dialekt: „In der eigenen Muttersprache zu singen und zu schreiben ist für mich wichtig, um meine Emotion richtig zu den Zuhörern zu bekommen.“

Produziert wurde die Ballade von Chris Beck. Weitere Stücke sind schon in Arbeit, aber die Lichtenwörtherin will sich für ihre Musik Zeit nehmen. „Ein Album wäre schon schön, aber ich mach‘ mir keinen Stress.“ Denn als Künstlerin mache sie die Musik nicht nur für Zuhörer, sondern auch für sich selbst.