Zu einem Großbrand kam es am Montagnachmittag in Lichtenwörth Nahe der Hauptstraße: Eine Halle, dort waren auch Tiere untergebracht, ging in Flammen auf. Dutzende Feuerwehrmänner aus der Region Wiener Neustadt standen im Einsatz. Der Sachschaden dürfte trotzdem enorm sein, laut ersten Infos kamen keine Menschen zu Schaden.