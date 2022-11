Jürgen Chmela-Heiss und Stefan Peschta: Heimspiel mit Kabarett

Als Mitglied des Burschenklubs und beim Tennisverein hat Jürgen Chmela-Heiss schon vor Jahren sein Show-Talent unter Beweis gestellt. Jetzt kommt „Schmäh“, der seit Jahren in Tirol zu Hause ist, zu einem „Heimspiel“ zurück nach Lichtenwörth: Mit Stefan Peschta sorgt er am Freitag im Gasthaus Halbwax und am Samstag im Gasthof Prandl für gute Laune.

Nach dem Einzug ins Finale des Tiroler Kabarettpreises 2021 und Terminen in ganz Österreich in diesem Jahr, kommen die beiden zum Abschluss ihrer heurigen „Influencer“-Tournee nach Niederösterreich. „Nach zwei ausverkauften Shows in Purkersdorf freuen wir uns auf das ,Heimspiel‘ von Jürgen in Lichtenwörth und werden dort alle Register unseres Könnens zeigen“, so die beiden Kabarettisten.

Braucht man dieses „Soschl Midia“ überhaupt? Wie kommen Senioren damit klar? Und was kann man mit einem SUV gegen den Klimawandel tun? Antworten auf diese Fragen gibt es am 18. und 19. November jeweils ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Tickets (15 Euro) unter 0676/703 68 87.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.