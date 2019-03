Jetzt ist es fix: In der Kirchenkurve wird es keine Wohnungen für junge Lichtenwörther geben. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde die Auflösung des Baurechtsvertrages „Junges Wohnen“ beschlossen.

Laut SPÖ-Bürgermeister Harald Richter scheiterte das Projekt letztendlich an den fehlenden Förderungen durch das Land NÖ. Probleme machte der Standort. „Es hat Anrainerbeschwerden aus dem Umfeld gegeben“, erklärt Richter.

Aus dem Büro des zuständigen ÖVP-Landesrats für Wohnbau, Martin Eichtinger, heißt es auf NÖN-Anfrage, dass die Förderungen für den Standort nicht abgelehnt wurden, sondern dass seitens der Gemeinde ein anderer Standort für das „Junge Wohnen“ vorgeschlagen wurde.

"Junges Wohnen erst wenn wir alt sind?

Ob für diesen die Förderungen bewilligt werden, könne frühestens Ende Mai entschieden werden. In der Gemeinderassitzung versicherte Bürgermeister Richter auf Anfrage von ÖVP-Gemeinderätin Carina Rüel, dass die Gemeinde durch den Stopp des Projektes in der Kirchenkurve kein Geld verloren hätte.

Insgesamt elf Wohnungen in einer Größe zwischen 50 und 60 Quadratmetern hätten errichtet werden sollen. Der Baubeginn war bereits für das Frühjahr 2015 geplant. Über die Jahre verzögerten die komplizierte Planung des Projekts sowie die Umwidmung des Grundstücks von „Bauland-Agrargebiet“ auf „Bauland-Kerngebiet“ den Baustart.

Immer wieder hagelte es Kritik seitens der Opposition. Vor allem die ÖVP und die LPL hielten den Standort für die Wohnungen nicht geeignet. Auch die JVP machte mit ihrer Aktion „Junges Wohnen erst wenn wir alt sind?“ ihrem Ärger Luft.

„Junges Wohnen“ am alten Sportplatz geplant

Für junge Lichtenwörther wird es aber Wohnungen geben, versichert Richter gegenüber der NÖN. Zwar nicht in der Kirchenkurve, dafür aber am alten Sportplatz. „Dort werden wir nicht elf, sondern gleich 16 Wohnungen bauen“, so Richter.