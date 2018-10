Im Zuge seiner kulinarischen Wanderjahre hat Junior-Chefkoch Florian Halbwax bereits diese Sommersaison Erfahrungen am Attersee sammeln können. Nun zieht es den Lichtenwörther ins englischsprachige Ausland.

Für den kommenden Winter ist ein achtmonatiger Aufenthalt in Florida geplant, wo er in einem „Country-Club“ am Delray Beach neue Kenntnisse in seinem Gebiet und neue Eindrücke der amerikanischen Kultur sammeln wird. Während er in Österreich vor allem Gerichte mit regionalem Bezug kreiert, steht in Amerika „Fine Dining“, also Steaks und weitere amerikanische Köstlichkeiten, im Fokus seiner Tätigkeit.

Um seinen Abschied gebührend zu feiern, lädt der Chefkoch Halbwax am 5. Oktober zum Sechs-Gänge-Menü ein. Besonders wichtig ist Florian Halbwax dabei vor allem „der Bezug zur Regionalität“, wie er zur NÖN sagt: „Das Kochen hat mir seit jeher Freude bereitet. Ich finde es spannend, aus regionalen Produkten kreative Gerichte zu zaubern.“

Die Gäste erwarten sowohl Inputs vom Attersee als auch heimisches Wild – und natürlich einiges an Herzblut.