Von lokalen Persönlichkeiten bis zu den echten Royals: Franz Baldauf bekam in seinen 35 Jahren als ausgebildeter Fotograf schon unzählige Prominente vor die Linse. Er arbeitete für verschiedenste Magazine, Zeitungen und Bildagenturen, war 14 Jahre lang Fotograf des österreichischen Paralympics-Teams und wenn er nicht gerade durch die Welt reiste, lud er zu seinen rund 30 Ausstellungen. Jetzt bietet er für alle Einsteiger und routinierten Hobbyfotografen Workshops zu verschiedensten Themen an. „Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung an fotointeressierte Menschen weitergeben, die mehr Ausdruck in ihre Bilder bringen wollen“, so Baldauf, der auch für die NÖN tätig ist.

Angeboten werden sowohl Einzelcoachings als auch Gruppenkurse. Das Portfolio der Workshops will Baldauf in Zukunft laufend erweitern und an die Interessen seiner Teilnehmer anpassen. Stattfinden werden die Kurse in den zwei Fotostudios, die Baldauf in Lichtenwörth und Wiener Neustadt betreibt. Für kommenden Samstag, dem 18. Juli, sind noch zwei Plätze in einem Einsteiger-Kurs frei. Anmelden kann man sich unter www.fotobaldauf.at.