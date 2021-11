Ortsdurchfahrt bekommt ein neues Gesicht

Bei der Gemeinderatsitzung wurde das mit Abstand größte Projekt, das es in der Marktgemeinde Lichtenwörth je gegeben hat, einstimmig beschlossen: Die komplette Ortsdurchfahrt soll neu gestaltet werden. Das Thema beschäftigt die Gemeinde bereits seit vielen Jahren und wird nun endlich in Angriff genommen. Dabei sollen verkehrsberuhigende Maßnahmen, ebenso wie Gestaltungselemente, die den öffentlichen Raum lebenswerter machen sollen, zum Tragen kommen. Unter anderem sollen Kanäle, Gehwege, der Hauptplatz sowie der Pfarrplatz erneuert werden, Radwege geschaffen werden und Bepflanzungen mit entsprechender Bewässerung erfolgen.

„Wir wollen, dass unsere Bürger von Beginn an in diesem Projekt einbezogen sind“, sagt ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag. Darum wird es für alle Interessierten in der nächsten Zeit die Möglichkeit geben, an einer Vorbesprechung mit externen Experten teilzunehmen, dabei können auch Ideen eingebracht werden. Entsprechende Einladungen werden derzeit verschickt, so Zusag.

Mehr zum Projekt lesen Sie in der nächsten Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.