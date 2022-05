Rücktrittswelle bei der SPÖ sorgt für Chaos

Werbung

Das Chaos in der Lichtenwörther SPÖ geht weiter: Mit Montagfrüh legten Parteichefin und Geschäftsführende Gemeinderätin Helga Marquart, die Geschäftsführende Gemeinderätin Vera Reisner sowie die Gemeinderäte Christian Rumpler und Alexandra Turecek ihr Mandat nieder. In der Vorwoche war bereits der langjährige SPÖ-Gemeinderat Johann Prandl ins Team von ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag übergelaufen. Davor hatten bereits die SPÖ-Gemeinderäte Harald Ringhofer und Barbara Wagner-Poimon den Gemeinderat verlassen. Von der SPÖ war vorerst niemand für die NÖN erreichbar.

Bürgermeister Manuel Zusag war von den Rücktritten selbst überrascht. "Wir haben in den letzten beiden Jahren unglaublich viel erreicht, und wir bringen gerade Projekte auf den Weg, die unsere Gemeinde nachhaltig positiv prägen werden. Das war und ist nur möglich, weil sich jede und jeder Einzelne im Gemeinderat an dem gemeinsamen Ziel orientiert hat, nicht durch die Parteibrille, sondern durch die Lichtenwörther Brille, in die Zukunft zu schauen. Ich wünsche mir als Bürgermeister, dass wir diesen erfolgreichen Weg des Miteinanders fortsetzen. Und ich weiß, dass das auch der Wunsch unserer Bürgerinnen und Bürger ist."

