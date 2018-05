Der langjährige Ortschef schloss am Sonntag für immer seine Augen.

"Er war ein aufrichtiger und guter Mann für Lichtenwörth, mein aufrichtiges Beileid an die Familie", so Bürgermeister Harry Richter in einer ersten Reaktion.

Manfred Augusztin war von 2007 bis 2013 Bürgermeister gewesen, ehe Harry Richter die Nachfolge antrat.