„Anerkennung ist wichtig“: Nicole Steinacher geehrt

Werbung

Der Liese- Prokop-Frauenpreis des Landes würdigt außergewöhnliche Frauen, die sich für mehr Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt haben.

Heuer wurde der Preis zum bereits fünften Mal vergeben – und in der Kategorie „Wirtschaft und Unternehmertum“ erhielt eine Wiener Neustädterin den Anerkennungspreis: Nicole Steinacher vom „Der kleine magische Laden“ in der Bahngasse. „Ich hab‘ mich damals sehr über die Nominierung gefreut“, erzählt Steinacher, auch wenn sie nicht weiß, wer sie nominiert hat. Grundsätzlich werden Frauen nominiert und dann einer Kategorie zugeordnet. Konkret geht es in der Kategorie um Frauen, die etwas geleistet haben, „in meinem Fall geht es um die Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, besonders von Menschen mit Down-Syndrom, und wie ich andere Unternehmen anrege, es mir gleichzutun“.

Schlussendlich durfte sie sich nun auch über den Sieg freuen: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich den Preis erhalte. Es waren so viele Frauen nominiert, teilweise auch von großen Unternehmen oder aus der Forschung. Umso mehr freut es mich, dass ich ihn entgegen nehmen durfte“, ist Steinacher immer noch sprachlos.

Die Unternehmerin sieht in dem Preis eine große Wichtigkeit, denn „Frauen, die viel leisten, sollen auch dafür eine dementsprechende Anerkennung bekommen“.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.