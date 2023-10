Österreichs größte Boulderhalle für Kinder eröffnet in Wiener Neustadt

Seit Thomas Kargl und Michael Haindl im Jahr 2019 die „Big Wall Bouldering“-Halle eröffnet haben, sind immer mehr Familien zum Klettern gekommen. „Die Nachfrage ist enorm, es werden auch viele Kindergeburtstage bei uns gefeiert“, schildern die beiden Gründer.

Der gestiegenen Nachfrage wird nun mit einem eigenen Kinderbereich Rechnung getragen: Am 21. Oktober eröffnet die „Little Wall“ für Kletterbegeisterte im Alter von drei bis zehn Jahren (ab zehn wird im Erwachsenenbereich geklettert). Im rund 300 Quadratmeter großen Kinderbereich - laut den Betreibern der größte in ganz Österreich - gibt es neben Kletterwänden auch eine Hängebrücke, eine Rutsche, dazu einen Tischtennis- und einen Tischfußballtisch etc.

Kletterkurse werden ab drei Jahren angeboten, man kann aber auch ohne Kurs klettern. „Es muss nicht gleich super sportlich sein, man kann auch vorbeikommen und einfach Spaß haben“, sagt Kargl.

Am Samstag, dem 21. Oktober, wird die „Little Wall“ ab 14 Uhr eröffnet. TV-Moderator Christoph Hirschler steht als „Zauberlehrling Zwicki“ auf der Bühne, zudem wird gebastelt. Am Abend gibt es ein Dämmerschoppen mit Live-Musik.

Wer vor dem Klettern schon aktiv werden will, ist eingeladen, beim Kreativ-Wettbewerb mitzumachen: Die neuen Maskottchen der „Little Wall“ suchen noch einen Namen und freuen sich über eine Zeichnung. Zu gewinnen gibt es eine Kinder-Jahreskarte für die Boulderhalle und einen Kindergeburtstag. Infos auf Instagram @littlewallbouldering.