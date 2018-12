Eigentlich waren Grimm-Märchen ursprünglich richtig blutig und grausam — „quasi die Splatter ihrer Zeit“, um es mit den Worten der Kulturinitiative „glashaus“ zu sagen. Diese wagt sich mit ihrem Live-Hörspiel-Theater „GRIMM live & ungeschönt“ wieder einmal an ein ungewöhnliches Projekt.

Das Format „Live-Hörspiel-Theater“ vereint Elemente des Hörspiels, des Sprechtheaters, des Performancetheaters und der Musik. Regisseurin und Schauspielerin Elena Schwarz spielt alle Rollen durch Mimik, Gestik und Sprechfärbung. Unterstützt wird sie dabei von Musiker Silvio Sinzinger. „GRIMM live & ungeschönt“ soll mit unschuldigen Kindheitserinnerungen spielen.

Dabei geht es jedoch keinesfalls um das Zelebrieren von erzählerischer Gewalt. Es geht einerseits um eine Reise in die Vergangenheit, andererseits um eine erbarmungslose Konfrontation mit dem Jetzt. Es soll nicht nur zeigen, was Grimm-Märchen wirklich sind, sondern auch, was sie ursprünglich in ihrer Erstausgabe waren: Geschichten voll Brutalität und Infragestellung gesellschaftlicher Konventionen.

Aufgeführt wird am 14. und 15. Dezember in der Next Bar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Tickets gibt es zu je 18 Euro unter office@glashauskollektiv.com.