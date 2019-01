„Die Pathologie in den klinischen Fokus rücken“ – lautet die Antwort des neuen Primars auf die Frage, wohin die Reise der Pathologie in Wiener Neustadt künftig geht. Denn „Pathologie muss immer klinisch orientiert sein, um die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten“, sagt Hulla. „Pathologie bedeutet schon lange nicht mehr, in Kellerbüros vor verstaubten Mikroskopen zu sitzen. Der Fachbereich Pathologie schafft ein histologisches, molekulares und biologisches Verständnis von Krankheiten.“

Überhaupt kann man Pathologie schon nach wenigen Minuten im Gespräch mit Wolfgang Hulla einfach nur spannend finden. Er selbst bezeichnet sie als „coolstes Fach der Medizin“. Er spricht von der „digitalen Transformation der Pathologie in die neue Welt“ und sagt: „Ziel am Landesklinikum ist definitiv die diagnostische Vollversorgung im onkologischen Bereich. Denn Pathologie bedeutet nicht nur Diagnose, sondern ist auch ein wichtiges Instrument bei der Therapieentscheidung im Tumorboard!“

Spannend findet Wolfgang Hulla nicht nur die medizinische Arbeit, die vor ihm liegt. Zwei Punkte haben es dem neuen Primar ganz leicht gemacht, sich für das Landesklinikum Wr. Neustadt zu entscheiden. Erstens schätzt er die Freundlichkeit, die kurzen Wege wie auch die permanente klinisch-pathologische Interaktion im Haus. Zweitens hält er Wiener Neustadt für den neuralgischen Verbindungspunkt auf der medizinischen Achse zwischen Wien und Graz und möchte die Interaktion auf dieser Achse in seinem Bereich künftig noch mehr forcieren.

Die Voraussetzungen dafür hat der „Netzwerker“ Hulla auf jeden Fall. Promoviert 1988 an der Karl-Franzens Universität in Graz, könnte man über seine fachlichen Stationen bis heute fast ein Buch schreiben. Die letzten 18 Jahre war er am Pathologisch-Bakteriologischen Institut am SMZ-Süd in Wien tätig, hat dort 2004 die Facharztausbildung für Klinische Pathologie und den Zusatzfacharzt für Zytodiagnostik abgeschlossen, Aufbau und Leitung des molekularpathologischen Labors sowie die medizinische Leitung des Prosektur Bereichs übernommen.

„Wir freuen uns, einen so renommierten Pathologen wie Dr. Hulla als Leiter unseres Institutes am Landesklinikum Wr. Neustadt gewonnen zu haben. Ich bin mir sicher, dass unser neuer Primar nicht nur die pathologische Qualität am Klinikum sichert, sondern auch sein Bestmögliches tut, um „Pathologie-Nachwuchs“ für unser Haus zu akquirieren“, sagt Dr. Peter Gläser, ärztlicher Direktor im LK Wr. Neustadt.