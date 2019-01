Noch vor einem Jahr hatte Mama Elisabeth im Scherz gemeint, das nächste Silvester werde ausgefallen gefeiert, nämlich im Kreißsaal - „und heuer ist es tatsächlich so“, lacht sie. „Jetzt dürfen wir endlich unseren gesunden Buben in Händen halten!“.

Der errechnete Geburtstermin wäre heute, am 2. Jänner gewesen, aber solange wollte sich Gregor dann doch nicht mehr Zeit lassen. Auch für Papa Michael ist die Geburt seines Sohnes der wohl schönste Start ins neue Jahr. „Gregor ist unser erstes Kind und das beste Geschenk, das wir uns für 2019 wünschen konnten!“, so der überglückliche Vater.

Dem kleinen Buben ist der Trubel um seinen „Stockerlplatz“ ganz egal. Er kuschelt entspannt in den Armen seiner Mama, eingewickelt in das erste Willkommensgeschenk, in die selbstgestrickte Decke seiner Oma und fühlt sich sichtlich wohl.