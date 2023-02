Christian Gamper in Pension

Über 30 Jahre lang war Primar Christian Gamper beruflich am Landesklinikum Wiener Neustadt tätig, fast 23 Jahre davon als Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Der gebürtige Wiener Neustädter entschied sich nach der Matura für das Studium der Medizin. Nach der Promotion 1982 folgte die Zeit als Assistenzarzt in Facharztausbildung Pathologie am Pathologisch-Anatomischen Institut der Universität Wien. „Dort konnte ich exzellente anatomische Kenntnisse erwerben, welche für meine spätere operative Tätigkeit in der chirurgischen Gynäkologie entscheidend waren“, erzählt der baldige Neo-Pensionär.

Mit nur 26 Jahren begann Christian Gamper im April 1984 als Turnusarzt im Landesklinikum Neunkirchen. Zwei Jahre später widmete er sich als Assistenzart in Fachausbildung seinem späteren Fachgebiet der Gynäkologie und Geburtshilfe und Primar Horstmar Dobernig im Landesklinikum Neunkirchen, wo er später als 1. Oberarzt der Gynäkologischen Abteilung tätig war.

Im Jahr 1992 kam Gamper als 1. Oberarzt für die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe an das Klinikum Wiener Neustadt. Er widmete sich hier vor allem der gynäkologischen Onkologie, Geburtshilfe und Ultraschalldiagnostik. Von 2004 bis 2020 bekleidete Gamper auch das Amt des stellvertretenden Ärztlichen Direktors, dazu war er ein Jahr lang interimistischer Leiter. Bis heute ist Primar Christian Gamper als wissenschaftlicher Leiter auch ein wichtiger Teil der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege. Er hat während seiner Karriere große Verdienste um die Modernisierung der Gynäkologie (Onkologie, Endoskopie, Da-Vinci-Operationen) und Geburtshilfe geleistet.

Die Abteilung wird derzeit interimistisch von Oberärztin Ute Pfleger geleitet.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.