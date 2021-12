„Silvester wird wieder traurig!“ für Hotellerie im Bezirk Wr. Neustadt

Während der Handel bereits vergangenen Montag wieder seine Pforten öffnen durfte, müssen sich Gastro und Hotellerie in Niederösterreich noch bis 17. Dezember gedulden. Obwohl man sich wieder auf die Gäste freut, sei die Öffnung nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn das Weihnachts- und Silvestergeschäft sei nicht mehr zu retten.

„Normalerweise gibt es ab der letzten Novemberwoche kein Wochenende ohne Weihnachtsfeier. Dieses Jahr fehlen uns 90 Prozent dieser Feiern. Die Stornowelle hat im Lockdown begonnen. Seit einigen Tagen telefoniere ich nur noch, weil die Leute weiterhin stornieren“, erzählt etwa Gastronom Bernd Brandstätter. Er betreibt neben dem „Gasthaus zum Dom“ auch das Nachtlokal „Rockbar“. Er verstehe, dass viele – obwohl eine Weihnachtsfeier mit maximal 25 Personen möglich wäre – diese dennoch absagen: „Die Zahlen sind den meisten einfach zu hoch.“

Ähnlich sieht die Situation im Gasthaus „Kupfer-Dachl“ in Katzelsdorf bei Familie Görg aus. Hier gehen zwar zum Großteil kleinere Weihnachtsfeiern mit zehn bis zwölf Leuten über die Bühne, die wenigen größeren wurden jedoch abgesagt. „Die meisten wollen ihre Feiern dann aber, sobald es wieder möglich ist, nachfeiern“, so Stefan Görg.

„Fleckerteppich ist nicht notwendig“

Neben dem Restaurant betreibt die Familie auch Fremdenzimmer, die vermietet werden. „Hier haben wir es uns angewöhnt, nicht mehr allzu sehr in die Zukunft zu planen. Sprich, wir vergeben Zimmer erst zwei Monate vor Anreise“, erklärt Görg.

Groß ist die Freude über die Öffnung auch im „Hilton Garden Inn“ in Wiener Neustadt. „Die Frage ist nur, ob dieser ‚Fleckerlteppich‘ notwendig wäre“, kritisiert Hotelmanager Michael Seitz die verschiedenen Öffnungsschritte in den einzelnen Bundesländern. Während des Lockdowns war das Hotel, im Gegensatz zum Handel, nicht ganz geschlossen. Geschäftsreisende durften nämlich weiterhin begrüßt werden. „Obwohl der Lockdown vorbei ist, ist das Folgegeschäft in Mitleidenschaft gezogen worden“, spricht Seitz vor allem das Silvestergeschäft an. „Silvester wird so traurig wie letztes Jahr“, meint er.

Sehr gut angenommen wird dafür aber die seit wenigen Tagen neu eingerichtete Teststraße direkt im Hotel. Diese hat von Montag bis Sonntag von 7 bis 12.30 und 13.30 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Durchgeführt werden Antigen- und PCR-Tests.