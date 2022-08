Postpartner für Kirchschlag im Kaffehaus beim Burgbad

Werbung

Die Post ist jetzt eine Partnerschaft mit dem Kaffehaus „Vin Adri“ von Adrienn Zweiler beim Burgbad in der Wiener Straße 11 eingegangen. „Der ebenerdige Zugang für Verlademöglichkeiten ist für uns sehr tauglich, die Öffnungszeiten sind für die Bevölkerung spitze und unsere Postpartnerin profitiert von der zusätzlichen Frequenz“, erzählt Adam Christian, der das nö. Postpartner-Management leitet.

Für die Kunden ändert sich lediglich der Standort, das Angebot der Post- und Bankdienstleistung bleibt gleich. Der Postpartner liegt direkt an der Wiener Straße und ist mit dem Auto gut erreichbar, ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Die Öffnungszeiten der Post-Geschäftsstelle sind: Mo bis Fr, 9 bis 17 Uhr, Sa, 9 bis 13 Uhr. ÖVP-Bürgermeister Josef Freiler zur Lösung: „Es ist sehr erfreulich, dass ein Postpartner in Kirchschlag gefunden wurde, um den Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin das Service anbieten zu können, ihre Postgeschäfte in Kirchschlag in der Buckligen Welt erledigen zu können!“

