Wr. Neustadt: Beton gegen Drifter

Die NÖN hat in den vergangenen Jahren mehrmals über das Problem berichtet: Auf dem Privatparkplatz hinter dem Kinocenter toben sich vor allem in der Nacht Autofreaks aus. Allerdings rauben die quietschenden Reifen den Anrainern den Schlaf, schon mehrmals gab es Proteste. Nach Sitzungen mit Vertretern von Politik, Polizei, Anrainern und Kinocenter konnte jetzt eine Lösung gefunden werden. „Langfristig geplant sind Kiesflächen mit Bepflanzungen, ich wollte aber eine schnelle Lösung noch vor dem Sommer. Deswegen wurden vorerst Betonklötze aufgestellt“, erklärt ÖVP-Gemeinderätin Sabine Gremel, die in den letzten Jahren mit den Anrainern in Kontakt stand, im Gespräch mit der NÖN. Die Durchfahrt bleibt mit der „Beton-Lösung“ weiterhin gewährleistet.

