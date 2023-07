Aufregung bei Anrainern: Viel Lärm um Kinderspielplatz in Wr. Neustadt

Der Spielplatz in der Schleppbahngasse/Ackergasse sorgt derzeit für heiße Diskussionen unter den umliegenden Anrainern. Denn der Spielplatz liegt genau zwischen einer Reihenhaussiedlung und einem riesigen Genossenschaftsbau. Vor allem am Abend soll es auf und rund um den Spielplatz laut her gehen, etwa wenn Fußball gespielt wird.

Der Kinderspielplatz liegt zwischen einer Reihenhaussiedlung und einem Genossenschafts-Wohnbau. Foto: Schranz, NÖN

Die Anrainer der Reihenhäuser haben sich unter anderem an ÖVP-Gemeinderätin Sabine Gremel gewandt, die selbst dort wohnt. „Am Abend ist es bei uns in der Siedlung wirklich sehr laut, wir hatten diesbezüglich sogar schon Lärmmessungen“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN. Für sie sei der Knackpunkt der Standort des Spielplatzes, der zwischen den Gebäuden einfach unglücklich gewählt sei. Sie hat bei der zuständigen Genossenschaft Alpenland bereits eine Verlegung angeregt. „Er würde gut an die Ecke der Direktor Schau Gasse bzw. Lagergasse passen“, schlägt sie etwa vor. Auf dem dann frei werdenden Grünstreifen zwischen dem Wohnblock und den Reihenhäusern könnte etwa ein Urban Gardening Projekt entstehen, der Vorschlag habe auch den Bewohnern gut gefallen.

SPÖ-Gemeinderat Rudi Müllner: "Kinder brauchen Spielplatz, es ist der einzige in der Siedlung." Foto: Schranz, NÖN

Ebenfalls für eine Problemlösung setzt sich SPÖ-Gemeinderat Rudi Müllner ein. „Klar ist, dass die Kinder Platz zum Spielen brauchen. Es ist schließlich der einzige Spielplatz in dem ganzen Stadtviertel, der Wodica Park an der Pottendorfer Straße ist meiner Meinung zu weit weg.“ Wenngleich er auch die Anrainer mit ihren Lärmsorgen verstehen kann: „Um 22 Uhr muss Ruhe sein“, stellt er klar.

Ein Lokalaugenschein der NÖN zeigt übrigens auch, dass das Spielplatz Areal kein Vorzeigeprojekt ist. Von den acht Bäumen, die gepflanzt wurden, sind fünf bereits eingegangen, die restlichen drei Bäume dürften bald folgen. Es gibt keinen Schatten, die Spielgeräte-Auswahl lässt zu wünschen übrig. „Eine Spielmöglichkeit in Zusammenhang mit Wasser wäre super, vor allem jetzt im Sommer“, schlägt Rudi Müllner vor.

Sowohl ÖVP-Gemeinderätin Sabine Gremel als auch SPÖ-Gemeinderat Rudi Müllner stehen mit der zuständigen Genossenschaft Alpenland in Kontakt. Dort heißt es auf NÖN-Anfrage von Susanne Bock, Bereichsleitung Immobilienverwaltung: „Aktuell wird in unserem Auftrag vom Verein Wohnen eine Erhebung mit möglichst vielen Bewohnern und Anrainer zur Ideenfindung durchgeführt. Eine erste Runde vor Ort wurde abgehalten, weitere Erhebungen sind im Sommer geplant. Die Ergebnisse werden im Herbst präsentiert und sollen letztlich in einer Umgestaltung des Spielplatzes und der Freifläche bis Frühjahr/Sommer 2024 münden.“