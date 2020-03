Daheim bleiben? OK. Aber was macht ein Kulturhaus wie das Triebwerk in so einem Fall? Nun, man holt das Triebwerk ins Netz, trifft sich dort und bringt das alternative Kulturprogramm auf die Bildschirme.

Bei den "Tiny Triebwerk Sessions" werden Künstler präsentiert, die zu Hause eine kleine exklusive Session aufgenommen haben. Während der Online-Premieren auf Youtube und Facebook kann man mit ihnen chatten. Freuen darf man sich auf Musik von Neustädter Künstlern wie Filiah, Chris Beck oder Zock von Astpai, dazu Lesungen oder eine Kabarett-Session mit Evelin Pichler.

Die Tiny Triebwerk Sessions finden jeden Dienstag und Freitag um 18 Uhr auf Facebook und um 20 Uhr auf YouTube statt.

Da der Auftrag des Triebwerks auch darin besteht, junge Künstler zu unterstützen, wird für diese Auftritte eine Gage gezahlt. Wer möchte, kann als Mitglied des Triebwerks über den jährlichen Mitgliedsbeitrag oder eine kleine Spende die Künstler unterstützen.

Die aktuellen Tiny Triebwerk Sessions Termine:

Dienstag 24.3. Sunliner (Jake McAllister)

Freitag 27.3. Zock & Mickey (mit Zock von Astpai)

Dienstag 31.3. Filiah

Freitag 03.4. Gazelle & The Bear (Ines Kolleritsch)

Außerdem geplant: Chris Beck, Evelin Pichler, Kerosin95, Alpha Romeo und HomeMade.