Wr. Neustadt: Griff nach den Sternen

Von einer Wiege der heimischen Flieger-Szene hat sich Wiener Neustadt in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Forschungs- und Wirtschaftsstandort entwickelt, an dem Luft- und Raumfahrt eine wichtige Rolle spielen. Dem wird nun mit einer Plattform der ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, Rechnung getragen, die ihren Sitz am Technopol in der Civitas Nova hat. Das Ziel: Betriebe und Forscher zu begleiten und untereinander zu vernetzen.

„Dass sich Wiener Neustadt zum niederösterreichischen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt hat, ist historisch bedingt“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Bereits ab 1909 haben die Pioniere von hier aus die Lüfte erobert, vom ersten Flugplatz Österreichs aus.“ Heute arbeiten rund 1.500 Menschen in der Stadt im Bereich Luft- und Raumfahrt.

Die neue Plattform erhält prominente Unterstützung: Beiratsvorsitzender ist Franz Viehböck, 1991 Österreichs erster und bis heute einziger Astronaut. „Die Luft- und Raumfahrt zählt weltweit zu den Treibern technologischer Innovationen. Um diese Entwicklung in Niederösterreich weiter zu forcieren, ist es notwendig, die unterschiedlichen Player zusammenzubringen, Potenzial aufzuzeigen und Synergien effizient zu nutzen“, so Viehböck.

Als Beispiele wurden Groß-Drohnen von EuroDragons genannt, die Material aus dem Gesundheitsbereich in Speziallabore fliegen. Auch die Frage, wo nachwachsende Rohstoffe wie Holz bei der Flugzeugkonstruktion genutzt werden können, sei ein Thema; ebenso eine Forschungs- und Unternehmenskooperation, um Kleinsatelliten aus Niederösterreich ins All zu bringen.

