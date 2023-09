Skytec aus Weikersdorf ist auf der Suche nach Enthusiasten

„Skytec Aerospace“ ist ein führende EASA-zertifizierter Entwicklungs- und Produktionsbetrieb mit Sitz in Weikersdorf. Die Gründer, Martin Grabner und Manfred Leser, verfügen zusammen über 40 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtindustrie und haben das Unternehmen im Juli 2019 gegründet. Seit einem Jahr befindet sich der Betrieb in Weikersdorf. Skytec ist spezialisiert auf Modifikationen von Flugzeugkabinen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Airlines wie Condor, Smartwings, Austrian Airlines und Luxair sowie VIP Kunden und Leasinggesellschaften an.

„Die Stärke unseres Unternehmens liegt klar darin, dass wir außergewöhnliche und maßgeschneiderte Lösungen für den Innenausbau von Flugzeugkabinen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden realisieren. Durch unsere jahrelange Erfahrung sowie die Bereitstellung außergewöhnlicher Lösungen können wir dazu beitragen, dass sich Fluggäste während des Fluges wohlfühlen und positive Eindrücke gewinnen“, erklärt Martin Grabner.

Dabei werden Kunden von der Idee zum ersten Entwurf, über die technische Umsetzung und Fertigung, bis hin zu Versand und den Einbau begleitet. Neben den produzierenden und vermittelnden Tätigkeiten bietet Skytec auch ein breites Spektrum an Beratungsdienstleistungen. „Wir führen individuelle Schulungen oder Coachings direkt vor Ort durch und sind quasi immer draußen bei den Kunden“, so Manfred Leser. Eine Zusammenarbeit gibt es beispielsweise auch mit der HTL Eisenstadt und der FH Wr. Neustadt.

Skytec hat kürzlich einen innovativen Windscreen entwickelt, der für Flugzeuge der Airbus A320-Familie geeignet ist. Diese Trennwand ist aus den langlebigen, leichten Materialien Carbon und Aluminium hergestellt, die besonders robust und widerstandsfähig machen. Der Windscreen zeichnet sich durch sein modernes, rahmenloses Design und das spezielle Sichtfenster aus, das die Anforderungen an die direkte Sicht erfüllt und dennoch ausreichend Privatsphäre für die Kabinenbesatzung bietet. Das Projekt befindet sich auf der Zielgeraden.

Um weiterhin innovative Projekte umsetzen zu können, ist der Betrieb aktuell auf der Suche nach jungen und motivierten Mitarbeitern. „Wir suchen Leute, die genauso wie wir ein Herz für die Luftfahrt haben und Enthusiasten sind“, sagt Grabner.