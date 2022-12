Wr. Neustadt: Postkarten der Pioniere

Der Erzherzog kam mit der Prinzessin, sogar der Kaiser war Gast auf dem Flugfeld – und die Flugpioniere selbst waren damals ohnehin untrennlich mit der Stadt verbunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Wiener Neustadt Flieger-Geschichte geschrieben – wieder und immer wieder. Das Interesse an der Fliegerei war groß, dementsprechend wurden viele Pionier-Flüge, frühe Flugmaschinen und prominente Besuche auf Postkarten festgehalten.

Marcus F. Zelezny hat hunderte Postkarten der Pioniere auf 300 Seiten in seinem nicht nur für Flug-Fans interessanten Buch „Aviatik in Wiener Neustadt (1909-1912) – Geschichte auf Postkarten“ gesammelt. „Es ist die umfangreichste und gründlichste Dokumentation dieser Ereignisse am Steinfeld“, so Zelezny zur NÖN: „Damit halten wir die Erinnerung an eine große Zeit der österreichischen Fliegerei und ihre wagemutigen Pioniere wach.“ Das im Stanger Verlag erschienene Buch ist ab sofort erhältlich, im März soll es in Wiener Neustadt präsentiert werden.

