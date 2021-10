„Wir sind 22 singende Männer“, so der Obmann des Wiener Neustädter Männergesangsvereines Johann Reichenfelser und fügt gleich hinzu „und wir suchen Nachwuchssänger“.

Das heurige Jubiläum wollte man auch mit einem Festkonzert feiern, aber die Corona-Regeln machten und machen es schwierig, weshalb man nun zu einer Jubiläumsausstellung einlädt. In der Adlergasse 3 wird ab 1. Oktober in einer Schau die bewegte Geschichte des ältesten Vereins der Stadt nachgezeichnet.

Denn der MGV singt seit 1846 und hatte zu seiner Blütezeit 1921 117 Sänger und über 400 unterstützende Mitglieder.

Gesungen wird im Verein fast alles, „von der Schubert-Messe, über Volkslieder, Jodler bis hin zu Gospels und Modernes wie Lieder von Hubert von Goissern. Demnächst wollen wir auch etwas von Elvis einstudieren“, so Reichenfelser.

In der Ausstellung wird natürlich auch der legendären MGV-Bälle gedacht, die 1993 eingestellt wurden.

Generell sucht der Männergesangsverein Nachwuchstalente, „denn es ist wichtig, dass ein so alter Verein auch erhalten bleibt“, so der Obmann. Sangesfreudige Herren können sich also jederzeit beim Obmann melden.

Singen wird der Wiener Neustädter Männergesangsverein voraussichtlich wieder im Advent zu mehreren Anlässen. Auch der traditionelle Punschstand soll heuer wieder geöffnet werden.