Zaubertour im Bezirk Wiener Neustadt kann starten

2021 sollte Fabian Blochbergers Zauber-Jahr starten, Corona machte dem aber einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

Damals noch mit einem weinenden Auge, betrachtet der Krumbacher alias „FabFox“ die Absage vor zwei Jahren nun doch mit zwei lachenden: „Wir hatten durch die Absage noch mehr Zeit, um die Show zu überarbeiten und zu verbessern. Ich bin der Meinung, dass uns das auch gelungen ist.“

Denn mittlerweile ist es die größte Zaubershow in ganz Österreich. Während damals nur Ostösterreich auf dem Tourneeplan stand, ist es für 2023 ganz Österreich geworden. Daher blieb auch kein Stein auf dem anderen. Drei Lkw voll Requisiten und eine 30-Mann-Crew sorgen dafür, dass es unvergesslich wird: „Es ist eine komplett andere Show als 2021. Die ist größer und es gibt viel coolere Dinge und Tricks, die gezeigt werden.“ Zu großen Illusionen und Gedankenlesen, kommt auch ein ganz neuer Effekt hinzu: „In der Show wird ein Zuseher live von der Bühne aus teleportiert“, gibt Blochberger Einblick.

„Wollte mein Hobby zum Beruf machen“

Die ganze Show erzählt eine Geschichte, Videos untermalen den Abend und zeigen das Leben Blochbergers bzw. seinen Zauberer-Werdegang. Bereits mit zehn Jahren führte er die ersten Kartentricks in der Schule vor – oft wurde er von seinem Umfeld belächelt, aber ab da war Blochberger klar, er wolle sein „Hobby zum Beruf machen“. Es startete mit Auftritten bei Feiern, kleineren Shows sowie der Magic Dinner-Show. Mit seiner Zaubershow „Fabulous“ geht jetzt ein Traum in Erfüllung – es sind zwölf Shows an elf Standorten (Tickets gibt‘s auf oeticket.at).

„Die Vorfreude ist einfach riesig, sie liegt sicher bei 110 Prozent“, ist Blochberger Feuer und Flamme. Jeden Tag wird geprobt, die Generalproben gehen über eine Woche. Alles muss stimmen, denn schon am Freitag, dem 24. Februar, ist es soweit: Die erste Show geht im Kultur- und Sportzentrum Krumbach über die Bühne – ein Heimspiel für den gebürtigen Krumbacher, gehört seiner Familie doch der beliebte Eisgreissler.

Auch in der Arena Nova wird gezaubert. Die NÖN verlost 2x2 Karten für die Show am 18. März. Einfach eine Mail bis 27. Februar an redaktion.neustadt@noen.at mit Kennwort „FabFox“ sowie Namen und Adresse senden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.