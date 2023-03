„Fab Fox“ und ein Antrag verzauberten die Arena Nova in Wr. Neustadt

Einen tollen Samstagabend bereitete Fabian Blochberger alias „Fab Fox“ den Besuchern in der vollbesetzten Arena Nova mit Illusionen und Tricks bei seiner Show „Fabulous“. Er ließ nicht nur sich selbst, sondern auch Freiwillige aus dem Publikum und ein echtes Flugzeug auftauchen bzw. verschwinden.

Eine zauberhafte Überraschung gab es gegen Ende der Show: Nachdem Xezal als Freiwillige bei einem Trick mitgemacht hatte, kam ihr Freund Siyar auf die Bühne und machte ihr einen Antrag. Sie sagte „Ja“.

Auf seiner Tour ist „Fab Fox“ unter anderem noch diesen Freitag, 24. März, in St. Pölten und am 7. April in Wien zu sehen. Alle Infos: fabfox.at

