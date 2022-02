Erneut zwei schwache Erdbeben in Wiener Neustadt

Um 18.22 Uhr wurden die Erschütterungen der Stärke 2,1 von der Bevölkerung nur vereinzelt wahrgenommen. Um 23.02 Uhr wurde die Magnitude 1,7 erreicht.

"Ein Zittern und ein Grollen des Untergrundes wurden vereinzelt beobachtet", teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitag in einer Aussendung mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und nicht zu erwarten.

Seit dem vergangenen Wochenende hat die Erde im Raum Wiener Neustadt viermal gebebt. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden hatten die Erschütterungen die Magnitude 2,4, am Mittwochabend die Stärke 2,2 erreicht. Beide Male wurde das Erdbeben laut ZAMG "zum Teil deutlich verspürt". Schäden waren bei dieser Stärke ebenfalls nicht zu erwarten.

