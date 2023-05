„Raus aus Öl & Gas“: Info-Veranstaltungen in Neustädter Stadtvierteln

Nach der Begrüßung durch Vertreter der Stadt und der Klima- und Energiemodellregion Wiener Neustadt folgt jeweils ein Vortrag der eNu von 45-60 Minuten. Danach gibt es die Möglichkeit für Fragen und zur Vereinbarung von Individualterminen für Vor-Ort-Beratungen.

Die Termine

Innere Stadt (MÄX): 16. Mai, 18.30 Uhr

Ungarviertel (VS Ungarviertel): 23. Mai, 18.30 Uhr

Gymelsdorfer Vorstadt (VS Barwitzius): 30. Mai, 18.30 Uhr

Zehnerviertel (Sportmittelschule): 6. Juni, 18.30 Uhr

Flugfeld (VS Rudolf Wehrl): 13. Juni, 18.30 Uhr

Josefstadt (VS Otto Glöckel): 20. Juni, 18.30 Uhr

"Auf fossilen Brennstoffen basierende Heizsysteme zählen zu den klimaschädlichsten aller verfügbaren Technologien. Darüber hinaus unterliegen fossile Energieträger großen Preisschwankungen und werden in Zukunft eher teurer als günstiger werden. Gemeinsam mit dem Land NÖ, der eNu und als Teil der 'Raus aus Öl und Gas'-Kampagne wollen wir daher mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dialog treten, sie über die Vorteile des Heizens mit erneuerbaren Energien informieren und ihnen beim Öl- und Gas-Ausstieg beratend zur Seite stehen. Das gemeinsame Ziel mit dem Land NÖ und der eNu ist es, jährlich sieben Prozent der Ölheizungen im Gemeindegebiet auf erneuerbare Heizsysteme umzustellen, und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Als Klima- und Energiemodellregion sowie Klimabündnis-Gemeinde der ersten Stunde ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, hier eine informierende und beratende Rolle einzunehmen – wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte bei den Infoveranstaltungen in den Stadtvierteln", so Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) und Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ).

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.