Finanzen: Kritik der Opposition bei Sitzung in Bad Fischau-Brunn

Die vergangene Gemeinderatssitzung war geprägt von der Diskussion um die Transparenz einzelner Positionen im Nachtragsvoranschlag. ZukunftsUnion-Gemeinderat und Prüfungsausschuss-Vorsitzender Josef Burgstaller kritisierte unter anderem, dass im Nachtragsvoranschlag für 2023 eine beachtliche Anzahl an Positionen stehen, wo nur bereits getätigte Ausgaben, für die es keine ordnungsgemäßen Beschlüsse durch den Gemeinderat gibt, nachträglich repariert würden.

Unter anderem zählte Burgstaller die Punkte „Maßnahmen Kulturpflege“, „Instandhaltung Gebäude“, „Instandhaltung Thermalbad“, „Betriebsausflug“ oder „sonstige Leistungen“ auf. Hier könne man nicht erkennen, wofür die Steuergelder konkret verwendet worden seien. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich hier wirklich jemand auskennt“, so Burgstaller. „Jede Position im Nachtragsvoranschlag müsste genauer hinterfragt werden.“ Burgstaller wolle Erklärungen oder Erläuterungen zu den Positionen. Auch Grünen-Gemeinderätin Barbara Posch tat sich mit dem Nachtragsvoranschlag schwer. „Ich bemühe mich das alles nachzuvollziehen. Aber es ist nicht transparent. Ich wünsche mir in Zukunft, dass besser erklärt wird, woher die Summen kommen.“

Praktikable Regelung gefordert

Burgstaller forderte anschließend die Erstellung einer Regelung, die eine praktikable Lösung für die laufende Ausgabenbeschlussfassung zum Ziel habe. „Der gesamte Prüfungsausschuss ist der Meinung, dass es nicht in Ordnung ist, Ausgaben ohne der gesetzlich erforderlichen Beschlüsse zu veranlassen und es leicht möglich wäre alles zeitgemäß zu beschließen“, so Burgstaller in der Sitzung. Als Beispiel wurde der Blue Monday herangezogen. „Wer hat beschlossen, dass die Stehplätze beim Wolfgang Ambros Konzert billiger sind als die Sitzplätze?“, fragt er. „Wir haben doch gemeinsam die Preise für die Blue Mondays im Gemeinderat beschlossen.“

ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch erklärt hingegen, dass es nicht immer möglich sei auf einen Beschluss durch den Gemeinderat zu warten. „Ich kann zwar sagen, dass ich eine Rechnung nicht anweise, weil ich auf den Beschluss warten muss, doch dann sind Mahnungen die Folge.“ Er sei der Meinung, dass hier eine Lösung gefunden werden könne. „Das werden wir aber nicht hier diskutieren, sondern das soll im Ausschuss angeschaut werden “, sagt der Ortschef und fügt hinzu: „Ich sehe hier genauso einen Handlungsbedarf.“

ZukunftsUnion, Grüne und SPÖ stimmten gegen den Nachtragsvoranschlag.