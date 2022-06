Mangels Beschlussfähigkeit: Gemeinderatssitzung vertagt

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

18 Punkte hätten die Bad Erlacher Gemeinderats-Mitglieder am Dienstagabend im Zuge ihrer Sitzung besprechen und beschließen sollen. Hätten – denn die Zusammenkunft im Sitzungssaal der Gemeinde musste mangels Beschlussfähigkeit nach wenigen Augenblicken wieder geschlossen werden. Nur 13 der 21 Gemeinderäte waren anwesend, 14 hätte es für die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit gebraucht. Die nächste Sitzung soll in den nächsten zwei Wochen stattfinden, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Auf der Tagesordnung gestanden wäre unter anderem die Wahl eines neuen Geschäftsführenden Gemeinderates. Nach dem Rauswurf von Ex-Vorsitzendem Martin Fochler aus der SPÖ nannte diese Michael Luef als Kandidaten. Die Angelobung des neuen SPÖ-Mandatars Hannes Gmeiner (er soll auf den zurückgetretenen Engelbert Tauchner folgen) hätte es gestern Abend so oder so nicht gegeben: Sie kann aufgrund einer Frist ohnehin erst in der nächsten Sitzung erfolgen (siehe dazu auch Bericht in der Print-Ausgabe).

